الهيئة العامة للصناعة تنفذ حملة تفتيشية مشتركة على سكراب جنوب أمغرة

الهيئة العامة للصناعة

نفذت الهيئة العامة للصناعة صباح اليوم الجمعة حملة تفتيشية مشتركة على منطقة سكراب جنوب أمغرة بإسناد من قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ومشاركة قوة الإطفاء العام والهيئة العامة للقوى العاملة.

وذكرت هيئة الصناعة في بيان صحفي أن هذه الحملة تأتي في إطار جهودها لإحكام الرقابة على القسائم الواقعة تحت إشرافها وهدفت إلى رصد القسائم المخالفة والتعديات على أملاك الدولة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والضوابط المعتمدة من الجهات المعنية.

وأضافت أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات والتجاوزات داخل المنطقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين علاوة على ضبط عدد من العمالة المخالفة وتم التعامل معهم وفق الإجراءات المتبعة من وزارة الداخلية.

وأكدت الهيئة استمرار حملاتها الرقابية والتفتيشية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بما يسهم في حماية أملاك الدولة وتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها.