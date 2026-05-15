×
×

دولة الكويت ترحب باتفاق تبادل المحتجزين في اليمن

وزارة الخارجية
الكويت
نُشر :
س
س

أعربت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عن ترحيب دولة الكويت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لتبادل المحتجزين في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وثمنت (الخارجية) في بيان لها الجهود الصادقة التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في استضافة المفاوضات إلى جانب جهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكدت الوزارة دعم دولة الكويت الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق والدفع نحو حل سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية والمنطقة.

اقرأ ايضا

الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر
الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات
مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية