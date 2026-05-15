دولة الكويت ترحب باتفاق تبادل المحتجزين في اليمن

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عن ترحيب دولة الكويت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لتبادل المحتجزين في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وثمنت (الخارجية) في بيان لها الجهود الصادقة التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في استضافة المفاوضات إلى جانب جهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكدت الوزارة دعم دولة الكويت الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق والدفع نحو حل سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية والمنطقة.