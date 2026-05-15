سمو أمير البلاد يبعث رسالة خطية إلى الرئيس الفرنسي سلمها وزير الخارجية

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال تسليمه الرسالة إلى وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية الصديقة جان نويل بارو

‏بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة إيمانويل ماكرون تتعلق بأواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها إلى جانب التطورات الراهنة في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح قام بتسليم الرسالة إلى وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية الصديقة جان نويل بارو خلال الاجتماع الذي تم بينهما اليوم الجمعة في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وأضافت الوزارة أنه جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.