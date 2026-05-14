وزير الدفاع يقوم بزيارة تفقدية إلى قطاع الشؤون الفنية

قام وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح بزيارة تفقدية صباح اليوم إلى قطاع الشؤون الفنية (إدارة الخدمات المساندة) وكان في استقباله لدى وصوله وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح ووكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية العميد الركن خليفة دعيج الصباح وعدد من كبار القادة الضباط بالجيش إلى جانب عدد من مديري إدارات قطاع الشؤون الفنية بوزارة الدفاع.

وخلال الزيارة، عقد وزير الدفاع اجتماعاً مع قيادات ومسؤولي القطاع، اطلع خلاله على إيجازٍ شامل تناول عدداً من المشاريع الحيوية والاستراتيجية التي يتولى قطاع الشؤون الفنية الإشراف على تنفيذها، وما يرتبط بها من أعمال التصميم والتنفيذ والإنشاء، بما يسهم في تلبية احتياجات الجيش الكويتي في مختلف المعسكرات.

وفي ختام الزيارة أشاد وزير الدفاع بما شاهده من إنجاز في الأعمال والمشاريع وحثهم على مواصلة العطاء والعمل بروح الفريق الواحد بما يسهم في خدمة الوطن، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.