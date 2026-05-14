وزارة الصحة تفتتح جناحا تخصصيا متكاملا لجراحات الأطفال بمستشفى الجهراء

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس افتتاح وتجهيز جناح تخصصي متكامل لجراحات الأطفال بمستشفى الجهراء ضمن منظومة تطوير الخدمات التخصصية للأطفال في إطار حرصها على تطوير الخدمات الصحية التخصصية المقدمة للأطفال وتعزيز جودة الرعاية الطبية والجراحية وفق أعلى المعايير المهنية.

وقال رئيس الهيئة الطبية الدكتور عبدالرحمن الشمري في بيان صحفي صادر عن الوزارة إنه تم تجهيز الجناح بمبنى (Tower A) ليضم مختلف تخصصات جراحات الأطفال في مكان واحد ضمن بيئة علاجية متكاملة تراعي الاحتياجات الطبية والنفسية لهذه الفئة العمرية.

وأضاف أن الجناح يشمل تخصصات جراحات الأطفال العامة والمسالك البولية وجراحات الأنف والأذن والحنجرة إلى جانب جراحات العيون بما يسهم في توفير رعاية صحية تخصصية متكاملة للأطفال داخل منظومة علاجية موحدة تضمن سهولة التنسيق الطبي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

من جانبه قال رئيس وحدة جراحة الأطفال بمستشفى الجهراء الدكتور يعقوب جعفر وفق البيان إنه تم اختيار موقع الجناح بالقرب من أجنحة الأطفال بما يعزز سرعة التواصل مع أطباء الأطفال ويسهل متابعة الحالات وتقديم الرعاية اللازمة للأطفال بعد العمليات الجراحية ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع مستوى الرعاية المقدمة.

وبين أن الجناح يخدم مرضى الأطفال من مختلف مناطق البلاد حيث يتكون من 24 سريرا مجهزا وفق معايير طبية متقدمة وروعي في تصميمه توفير بيئة مناسبة للأطفال من الناحية النفسية وطاقم تمريضي مدرب ومؤهل للتعامل مع الأطفال واحتياجاتهم الصحية والإنسانية.

وأكد البيان استمرار وزارة الصحة في دعم وتطوير الخدمات الصحية التخصصية وتوفير بيئات علاجية متقدمة تسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتحقيق أفضل مستويات الخدمة الطبية للمرضى.