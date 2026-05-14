سمو أمير البلاد يبعث رسالة خطية إلى ملك إسبانيا سلمها وزير الخارجية

سمو أمير البلاد يبعث رسالة خطية إلى ملك إسبانيا سلمها له وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الاحمد الصباح

‏بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة تتعلق بأواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها إلى جانب التطورات الراهنة في المنطقة.

وذكرت الخارجية في ييان صحفي أن وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الاحمد الصباح قام بتسليم الرسالة إلى وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا الصديقة خوسيه مانويل ألباريس خلال الاجتماع الذي تم بينهما اليوم الخميس في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها الوزير إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.