ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يصل إلى اليونان للمشاركة بالقمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى

ممثل سمو أمير البلاد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يصل إلى اليونان للمشاركة بالقمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى

وصل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه إلى جمهورية اليونان الصديقة اليوم للمشاركة في القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى.

وكان في استقبال سمو رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله سفير دولة الكويت لدى جمهورية اليونان محمد علي الرومي وأعضاء السفارة.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية المشتركة لخفض التصعيد في المنطقة وأن أمن الخليج وأمن أوروبا مترابطان بشكل وثيق لافتا إلى أهمية التنسيق في قضايا الملاحة الدولية وضمان انسيابية التجارة العالمية عبر الممرات المائية الحيوية.

وأوضح سموه أن عقد هذه القمة يعد فرصة لتبادل الرؤى بشأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة مؤكدا نهج دولة الكويت الثابت القائم على دعم الحوار والدبلوماسية وتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون الدولي بما يسهم في ترسيخ السلام والتنمية في المنطقة والعالم.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء إن مشاركة دولة الكويت في هذه القمة تأتي انطلاقا من حرصها على تعزيز جسور التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

وأكد سموه اهتمام دولة الكويت بتوسيع آفاق التعاون مع الدول الأوروبية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة مشيرا إلى أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتبادل الخبرات في القطاعات الحيوية لاسيما في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.