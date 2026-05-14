وزيرة الشؤون تتفقد “هيئة الإعاقة” للاطلاع على سير التحول الرقمي وتحديث الخدمات

جانب من جولة وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة

قامت وزيرm الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس بجولة تفقدية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للاطلاع على سير التحول الرقمي والتطوير الإلكتروني وآليات تحديث الخدمات المقدمة للمراجعين.

وقالت الوزيرm الحويلة في تصريح صحفي عقب الجولة إن الزيارة استهدفت متابعة تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة مؤكدة أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحديث الأنظمة بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليص مدة إنجاز المعاملات.

وشددت الحويلة على ضرورة سرعة استكمال إجراءات توزيع السماعات والكراسي المتحركة لمستحقيها من الأشخاص ذوي الإعاقة حرصا على تلبية احتياجاتهم وتوفير المستلزمات الطبية والمعينة لهم بأسرع وقت ممكن.

وأكدت استمرار العمل على تطوير الخدمات وتحسين بيئة العمل وتبسيط الإجراءات بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة لهذه الفئة وأسرهم وفق أفضل المعايير المعمول بها.