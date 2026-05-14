جامعة عبدالله السالم تُجدِّد مشاركتها في معرض "دراستي" بنسخته الخامسة

تشارك جامعة عبدالله السالم في النسخة الخامسة من معرض “دراستي”، المُقام في مجمع 360 خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 16 مايو 2026، إلى جانب نخبة مختارة من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في دولة الكويت.

وتستهدف الجامعة من خلال هذه المشاركة طلاب وطالبات الثانوية العامة وأولياء أمورهم، إذ تُخصِّص حضورها لاستعراض كلياتها وبرامجها الأكاديمية المُستحدَثة للعام الجامعي القادم، بما تتضمَّنه من تخصصات مُصمَّمة وفق متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

وفي هذا الشأن، صرَّحت مدير جامعة عبدالله السالم الأستاذة الدكتورة منى سليمان الأحمد بأن مشاركة الجامعة في المعرض تعكس التزامها بدعم الجيل القادم في اتخاذ قراراته الأكاديمية، مؤكِّدةً: “نؤمن في جامعة عبدالله السالم بأن اختيار التخصص الجامعي قرار مصيري يستحق كل الدعم والتوجيه، ونحرص على أن يغادر كل طالب وطالبة المعرض وهو يحمل رؤية واضحة لمستقبله المهني والأكاديمي.”

وأوضحت أ.د. الأحمد أن الجامعة، بوصفها مؤسسةً جامعيةً من الجيل الرابع، تُقدِّم تخصصات فريدة لم تكن متاحة سابقاً في دولة الكويت، مُشيرةً إلى أن البرامج الأكاديمية المُستحدَثة للعام الجامعي الجديد تستجيب لأحدث التوجهات العلمية والمهنية، وتلبِّي احتياجات سوق العمل الحاضرة والمستقبلية.

جدير بالذكر أن معرض “دراستي” هو منصة سنوية رئيسية تجمع مؤسسات التعليم العالي في الكويت تحت سقف واحد، لإتاحة الفرصة لطلاب الثانوية العامة استكشاف خياراتهم الجامعية والاطلاع على التخصصات والبرامج وآفاق التوظيف في مكانٍ واحد.