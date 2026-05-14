وزيرة الشؤون تعلن إطلاق “جائزة الكويت لتميز المرأة” برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء

وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة متحدثة إلى وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الجائزة

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة إطلاق (جائزة الكويت لتميز المرأة.. مكانة وتمكين) تحت رعاية سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تزامنا مع (يوم المرأة الكويتية) الذي يصادف 16 مايو الجاري.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزيرة الحويلة اليوم الخميس للإعلان عن الجائزة مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجهات دولة الكويت نحو دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها كشريك فاعل في تحقيق التنمية المستدامة وبما يتماشى مع مستهدفات (رؤية كويت 2035).

وأوضحت أن الجائزة تختلف عن مثيلاتها إذ تتعدى هدف التكريم المستحق إلى آفاق أوسع تتمثل في الاستفادة من إبداعات الفائزات وتمريرها للجيل الجديد لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع مبينة أنها تأتي استكمالا للجهود الوطنية ومنها اعتماد (جائزة الكويت للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة) مؤخرا.

وأضافت أن الجائزة تمثل أداة استراتيجية لتعزيز حضور الكويت في المحافل الدولية عبر إبراز التجارب الوطنية والإقليمية وتقديم نماذج ناجحة قابلة للعرض ضمن التقارير الدولية مما يوثق جهود الدولة في تنفيذ التزاماتها ويعزز مكانتها.

وذكرت أن الجائزة ستعقد في 16 مايو كل عامين وستنطلق في مرحلتها الأولى على المستوى الإقليمي الخليجي كتجربة نموذجية تخضع للتقييم تمهيدا للتوسع نحو العالمية.

وبينت أن الجائزة تهدف إلى تحقيق غايتين أساسيتين هما تكريم التميز وتقديم نماذج مشرفة لإنجازات المرأة الخليجية (مكانة) والثانية تمكين الفائزات عبر إلزامهن بتقديم برامج ومبادرات واقعية تعزز الأثر الإيجابي لقصص نجاحهن (تمكين) لتشمل قيادة التغيير في الجيل الجديد.

ولفتت إلى أن الأهداف الفرعية للجائزة تتضمن تحسين مؤشرات تمكين المرأة في الكويت وإطلاق منصة إلكترونية لتقديم المبادرات النسائية وربطها بجهات الدعم فضلا عن إنشاء بنك معلومات للكفاءات النسائية ليكون داعما لصناع القرار.

وأفادت الحويلة أن فئات الجائزة تشمل التميز في القطاعات (الحكومي) و(الأهلي) و(المجتمع المدني) إضافة إلى (التميز للأفراد) كاشفة عن توجه لبناء شراكات استراتيجية مع كيانات متخصصة لتحقيق الغايات المنشودة.

وأعلنت عن تشكيل لجنة عليا خلال الأيام المقبلة للإشراف على التنظيم والتنفيذ بمشاركة عدة جهات معنية لتتولى وضع الأطر التنظيمية واعتماد معايير التقييم على أن تتولى (الشؤون) التنسيق والإشراف التنفيذي.

واختتمت الحويلة المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أن الرعاية الكريمة لسمو رئيس مجلس الوزراء لهذه الجائزة تعد دليلا واضحا على إيمان القيادة الرشيدة بدور المرأة كشريك فاعل في قيادة التغيير المجتمعي نحو الأفضل.