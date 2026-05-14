مدير الإنتاج البرامجي: ما بناه الجيل المؤسس للمؤسسة يعد نبراسا نستلهم منه مسيرتنا الحالية

خلال تكريم الشيخ مبارك فهد الجابر الصباح لأول مدير عام للمؤسسة إبراهيم العبدالمحسن

أكد المدير العام لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ مبارك فهد الجابر الصباح أن ما بناه الجيل المؤسس من قيادات ومسؤولين يعد نبراسا تستلهم منه المؤسسة مسيرتها الحالية بما يواكب الرؤى الوطنية والتنموية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكرت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن ذلك جاء خلال تكريم الشيخ مبارك فهد الجابر الصباح لأول مدير عام للمؤسسة إبراهيم العبدالمحسن بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس المؤسسة.

وقال الشيخ مبارك فهد الجابر الصباح خلال التكريم “إننا حريصون على استذكار وتقدير الرواد الذين أسهموا بجهودهم وإنجازاتهم في صناعة الابتسامة والوعي والفكر والثقافة داخل المجتمع الخليجي”.

وأوضح أن “المؤسسة وهي تحتفي بمرور نصف قرن على تأسيسها تؤمن بأهمية الوفاء لكل من أسهم في ترسيخ رسالتها الإعلامية والتربوية وبناء أعمال بقيت راسخة في ذاكرة الأجيال الخليجية” قائلا “بخبرات وإنجازات الرواد والمؤسسين وابتكار وإبداع الشباب نصنع محتوى خليجيا متميزا ومستداما.

ومن جانبه أعرب العبدالمحسن عن بالغ شكره وتقديره للمؤسسة ممثلة بمديرها العام الشيخ مبارك فهد الجابر الصباح على هذه البادرة الطيبة مؤكدا اعتزازه بالفترة التي قضاها في خدمة المؤسسة والإعلام الخليجي.

وترأس العبدالمحسن المؤسسة خلال الفترة من عام 1976 إلى عام 1988 في مرحلة تعد من أبرز مراحل نشاطها حيث شهدت إنتاج أعمال تربوية وتوعوية خالدة من بينها (افتح يا سمسم) و(سلامتك) والتي لا تزال حاضرة في وجدان المشاهد الخليجي حتى اليوم.

وحصل العبدالمحسن على درجة البكالوريوس في الإعلام من جامعة تكساس عام 1968 ودرجة الماجستير في الإعلام من جامعة بول ستيت بولاية إنديانا عام 1975 إلى جانب عمله منتجا منفذا لعدد من البرامج التربوية والتوعوية الخليجية مثل (قف) و(كنوز الخليج) و(قضايا وردود) وغيرها من الأعمال التي أسهمت في تعزيز الرسالة الإعلامية الهادفة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.