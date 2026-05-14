الأرصاد الجوية: طقس حار نهارا ومائل للحرارة الى معتدل ليلا نهاية الأسبوع مع فرص للغبار

مدينة الكويت

توقعت ادارة الأرصاد الجوية اليوم الخميس تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي مصحوب بكتلة هوائية حارة نسبيا مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة ليكون الطقس بشكل عام حار نهارا ومائل للحرارة إلى معتدل ليلا.

وقال مدير الادارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطقس نهار اليوم حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا من 10 الى 42 كيلو متر في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة وتظهر بعض السحب المتفرقة أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 39 و41 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من 2 حتى 4 اقدام.

وأضاف أن الطقس مساء مائل للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 الى 30 كيلو متر في الساعة أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية وحالة حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 حتى 3 اقدام.

وأوضح أن الطقس نهار غد الجمعة حار وغائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 الى 30 كيلو متر في الساعة بينما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 39 و41 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج 1 حتى 3 اقدام.

وذكر أن الطقس ليل الجمعة مائل للحرارة إلى معتدل والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 الى 28 كيلو متر وتظهر بعض السحب المتفرقة بينما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 حتى 3 اقدام.

وحول الطقس نهار السبت أفاد العلي بأنه حار وغائم جزئيا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا من 15 الى 45 كيلو متر في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة اما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 39 و41 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا من 2 حتى 6 اقدام.

وذكر أن الطقس السبت ليلا مائل للحرارة إلى معتدل وغائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا من 10 الى 45 كيلو متر في الساعة اما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا 2 حتى 6 اقدام.