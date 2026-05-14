“الصحة”: افتتاح أول عيادة تخصصية لجراحة الوجه والفم والفكين بمركز الصقر التخصصي

أعلنت وزارة الصحة افتتاح أول عيادة تخصصية لجراحة الوجه والفم والفكين في مراكز الرعاية الصحية الأولية بمركز الصقر التخصصي بمنطقة العاصمة الصحية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس أن ذلك يأتي في إطار استراتيجيتها بتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وتعزيز التوسع في العيادات التخصصية بمراكز طب الأسنان وضمن خطة إدارة طب الأسنان لزيادة العيادات التخصصية ورفع جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمراجعين.

وأضافت أن الافتتاح يأتي استكمالا لخطة التوسع في العيادات التخصصية التي تشمل عيادات علاج أقنية الجذور وعيادات علاج اللثة وأمراض الفم وعيادات طب أسنان الأطفال إلى جانب تخصص طب الأسنان الشامل بما يعكس التوجه نحو تعزيز الخدمات التخصصية وتقريبها للمراجعين داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأكدت الوزارة استمرارها في دعم التوسع بالخدمات الصحية التخصصية داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة الخدمات العلاجية وتوفير خدمات تخصصية متقدمة وفق أعلى المعايير المهنية والطبية المعتمدة.

وحضر الافتتاح الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان الدكتور أحمد أسد ومدير إدارة طب الأسنان الدكتور جابر تقي ورئيس قسم جراحة الوجه والفم والفكين بإدارة طب الأسنان الدكتور أنور رمضان ورئيس المجلس التخصصي لطب الأسنان الدكتور عامر العنزي ورئيسة مركز الصقر التخصصي الدكتورة سناء العلي ورئيسة وحدة خدمات طب الأسنان بمنطقة العاصمة الصحية الدكتورة نور الحسن.