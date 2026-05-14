ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى اليونان لترؤس وفد دولة الكويت في القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى

ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى اليونان

غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له البلاد اليوم متوجها إلى جمهورية اليونان الصديقة على رأس وفد دولة الكويت المشارك في القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى.

وكان فى وداع سموه على أرض المطار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ووزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح والمستشار بديوان رئيس الوزراء الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.