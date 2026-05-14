التجارة: 538,370 دينارا إيرادات الإعلانات والتراخيص الترويجية في 2025

وزارة التجارة والصناعة الكويتية

قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس إن قيمة الرسوم المحصلة لخدمات الإعلانات والتراخيص الترويجية بلغت 538370 دينارا كويتيا (نحو 7ر1 مليون دولار أمريكي) في عام 2025 مقارنة ب812445 دينارا (نحو 6ر2 مليون دولار) في عام 2024.

وذكرت الوزارة في إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن تقرير إدارة الإعلانات والتراخيص الترويجية لعام 2025 أظهر تسجيل 3010 معاملات مقارنة بـ 5177 معاملة في عام 2024.

وأضافت الوزارة أن هذه النتائج تعكس تشددا تنظيميا وارتفاعا بمستوى الامتثال للضوابط الخاصة بالإعلانات والعروض الترويجية إلى جانب تغير سلوك السوق نحو قنوات تسويقية بديلة وأكثر تنظيما.

وأوضحت أن معاملات التوزيعات المجانية تصدرت الأنشطة بواقع 1230 معاملة في عام 2025 مقارنة بـ2248 معاملة في عام 2024 تلتها التنزيلات بعدد 651 معاملة مقابل 782 معاملة.

ولفتت الوزارة إلى أن العروض الموسمية سجلت 674 معاملة مقارنة ب832 معاملة في العام السابق في حين بلغت معاملات التخفيضات على السلع والخدمات 171 معاملة مقابل 443 معاملة.

وبينت أن العروض الخاصة بالجمعيات التعاونية والأسواق المركزية سجلت 249 معاملة مقارنة بـ354 معاملة كما بلغت العروض الخاصة بالمحال التجارية 15 معاملة مقابل 29 معاملة.

وأفادت بأن معاملات السحب على الجوائز الترويجية سجلت 12 معاملة مقارنة بـ441 معاملة في عام 2024 كما انخفضت معاملات توزيع الكوبونات والبطاقات والخصومات المرتبطة بالشركات التجارية إلى معاملة واحدة مقابل أربع معاملات في العام السابق.

وبالنسبة لمعاملات الربط بين الأسعار المحلية والمواقع أو التطبيقات الإلكترونية الأجنبية ذكرت الوزارة أنها لم تسجل أي معاملات في عام 2025 مقارنة بـ20 معاملة في عام 2024 كما سجلت التصفية النهائية معاملتين مقابل 10 معاملات.

وأكدت أن معاملات عروض الاستبدال النقدي بلغت أربع معاملات مقابل ثمان معاملات في عام 2024 مضيفة أن تراخيص العروض عبر وسائل التواصل الاجتماعي سجلت معاملة واحدة فقط مقارنة بمعاملتين في عام 2024.