سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس إدارة نادي الكويت بمناسبة الفوز بدوري التحدي الآسيوي لكرة القدم

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى السيد خالد علي الغانم – رئيس مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة فوز فريق نادي الكويت الرياضي لكرة القدم في المباراة النهائية لدوري التحدي الآسيوي والتي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي مساء اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026 بين فريقي نادي الكويت الرياضي ونادي سيفاي رينغ الكمبودي.

مشيدا سموه رعاه الله بهذا الإنجاز الرياضي وبالأداء المميز الذي قدمه فريق نادي الكويت وأهله للفوز بهذه البطولة راجيا سموه رعاه الله للجميع التوفيق للإسهام في رفع مستوى الرياضة الكويتية وتحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى السيد خالد علي الغانم – رئيس مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوز فريق نادي الكويت الرياضي لكرة القدم في المباراة النهائية لدوري التحدي الآسيوي والتي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي مساء اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026 بين فريقي نادي الكويت الرياضي ونادي سيفاي رينغ الكمبودي.

مشيدا سموه بهذا الإنجاز الرياضي والمستوى الفني الرفيع الذي قدمه فريق نادي الكويت ومتمنيا سموه للجميع كل التوفيق للإسهام في رفع مستوى الرياضة الكويتية لتحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات الرياضية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.