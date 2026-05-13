الدوري الفرنسي: سان جرمان يحرز اللقب الخامس تواليا والرابع عشر في تاريخه بفوزه على لنس 2-0

لاعبو باريس سان جرمان يحتفلون بتسجيل هدف

توج باريس سان جرمان رسميا بلقب بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الخامسة تواليا والرابعة عشرة في تاريخه عندما تغلب على مضيفه وملاحقه لنس 2-0 الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة والعشرين.

وسجل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (29) والبديل السنغالي ابراهيم مباي (90+3) هدفي باريس سان جرمان الذي كان بحاجة الى التعادل فقط لحسم اللقب بعدما ضمنه عمليا الأحد بفوزه على بريست 1-0 في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة. ووسع فريق العاصمة الفارق الى تسع نقاط عن مطارده المباشر لنس الذي يبقى عزاؤه الوحيد هذا الموسم المركز الثاني والمشاركة في دوري ابطال أوروبا الموسم المقبل، علما أنه يملك فرصة إنهاء موسمه بلقب عندما يخوض نهائي الكأس أمام نيس في 22 أيار/مايو.