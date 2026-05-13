“العدل”: 132 قرار تعيين لوظيفة باحث مبتدئ قانوني تمهيدا لإلحاقهم بالنيابة العامة

وزارة العدل

أصدرت وكيل وزارة العدل بالتكليف عواطف السند 132 قرار تعيين لوظيفة باحث مبتدئ قانوني المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة تمهيدا لإلحاق المعينين الجدد بجهاز النيابة العامة وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الكوادر الوطنية المؤهلة لدعم الجهاز القضائي في الدولة.

وذكرت (العدل) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء ان إصدار قرارات التعيين يأتي انسجاما مع خطة الدولة الهادفة إلى تكويت الجهاز القضائي بالكامل وفق جدول زمني محدد وبما يسهم في إعداد وتأهيل الكفاءات القانونية الوطنية للعمل في هذا المرفق الحيوي.

وبحسب البيان من المقرر أن تبدأ الدورة التخصصية للمعينين الجدد في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يوم الأحد المقبل.

وكان وزير العدل المستشار ناصر السميط أعلن في 28 ابريل الماضي ان عدد المقبولين لشغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة بلغ 132 مرشحا ومرشحة لافتا إلى أن هذه الدفعة تعتبر الأكبر في تاريخ النيابة العامة بدولة الكويت.