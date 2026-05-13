وزيرة الشؤون تتفقد قطاع التعاون وتؤكد أهمية تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات والتوسع بالتحول الرقمي

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة خلال جولتها التفقدية في قطاع التعاون بمقر الوزارة في مجمع الوزارات

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء بجولة تفقدية في قطاع التعاون بمقر الوزارة في مجمع الوزارات للاطلاع على سير العمل وآليات إنجاز المعاملات والوقوف على احتياجات القطاع.

وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الجولة إن الزيارات الميدانية تمثل إحدى أدوات المتابعة المباشرة لتقييم الأداء داخل قطاعات الوزارة والوقوف على متطلبات العمل اليومية بما يسهم في معالجة الملاحظات وتطوير الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات.

وأكدت أن تطوير العمل في قطاع التعاون يتطلب تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات أمام المراجعين مع الالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح المنظمة للعمل التعاوني وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في مختلف الملفات.

وشددت على أهمية مواصلة التوسع في التحول الرقمي باعتباره مسارا أساسيا لتسهيل الخدمات وتعزيز الرقابة بما ينعكس على كفاءة الأداء ومتابعة أعمال الجمعيات التعاونية بصورة أكثر فاعلية.

وأثنت الحويلة على جهود الموظفين والعاملين في قطاع التعاون ودورهم في متابعة شؤون الجمعيات وحماية أموال المساهمين مؤكدة أن الوزارة ماضية في دعم كل ما من شأنه تطوير القطاع ورفع كفاءته الإدارية والرقابية.