سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لمناقشة مستجدات مشروع مستشفيات الضمان الصحي

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لمناقشة مستجدات مشروع مستشفيات الضمان الصحي

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمناقشة آخر مستجدات مشروع مستشفيات الضمان الصحي.

ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية تشغيل مستشفيات الضمان الصحي باعتباره مشروعا إستراتيجيا يسهم في تعزيز الاستدامة المالية للدولة وتطوير البنية التحتية ودعم المنظومة الصحية وفق أعلى المعايير الطبية الحديثة.

حضر الاجتماع وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد علي الفاضل ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ووكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة عبدالله الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح والوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الصحة الدكتور عبدالرحمن فرج المطيري والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية الدكتورة فاطمة عبدالرحمن النجار ورئيس مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي مشاري عاصي الهاجري.