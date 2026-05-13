“الداخلية” تطلق خدمة تأشيرة السائق المنزلي الجديد عبر تطبيق “سهل”

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات بالتعاون مع قطاع شؤون الاقامة عن إطلاق خدمة تأشيرة السائق المنزلي الجديد عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الأربعاء ان هذه الخدمة تتيح إصدار تأشيرة دخول جديدة للسائق المنزلي إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة مراكز خدمة المواطن.

وأوضحت أن إطلاق مثل هذه الخدمات يأتي تعزيزا لكفاءة الاجراءات واختصارا للوقت وارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بما يواكب تطلعات الدولة نحو حكومة رقمية متكاملة.