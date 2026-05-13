“جو أند ذا جوس” يفتتح فرعًا جديدًا في مجمع الأفنيوز

صورة لفرع جو أند ذا جوس مجمع الأڤنيوز - المرحلة الرابعة "إلكترا"

أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع للمأكولات الخفيفة، إحدى الشركات التابعة لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، عن افتتاح فرع جديد لمقهى “جو أند ذا جوس” (Joe & The Juice) في مجمع الأڤنيوز – المرحلة الرابعة (إلكترا)، وذلك بهدف تعزيز انتشار العلامة التجارية في أبرز الوجهات الحيوية والمجمعات التجارية في الكويت.

يمثل هذا الافتتاح في مجمع الأفنيوز محطة مهمة ضمن خطة التوسع التي تنتهجها العلامة التجارية جو أند ذا جوس (Joe & The Juice) في السوق الكويتي. كما يعكس حرص الشركة على تلبية الطلب المتزايد لشريحة واسعة من العملاء على المأكولات والمشروبات الصحية التي تناسب نمط حياتهم السريع وتواكب توجههم نحو تبني أسلوب حياة أكثر صحة.

يتميز فرع “جو أند ذا جوس” في الأفنيوز بموقعه في منطقة إلكترا بالمرحلة الرابعة، والتي تُعد من أكثر مناطق المجمع عصرية من حيث التصميم، حيث يقدم قائمة متنوعة من العصائر الطازجة والمشروبات والسندويشات والقهوة في بيئة حيوية تعكس أسلوب الحياة العصري وتلبي احتياجات زوار المجمع.

صورة للتصميم الداخلي لفرع جو أند ذا جوس الأفنيوز

كما يوفر الفرع جلسات داخلية مريحة و مساحات مصممة خصيصاً لتعكس هوية “جو أند ذا جوس” الفريدة، مما يجعله وجهة مثالية للقاءات السريعة والاجتماعية، ويوفر تجربة ممتعة على مدار اليوم.

تتواجد أفرع جو أند ذا جوس (Joe & The Juice) الأخرى في الكويت في مجمع أرجانيا في الشويخ، وأرجان سكوير في السالمية، وذا ووك مول في العارضية، ومجمع الأندلس في حولي، ومجمع ذا وير هاوس في جنوب الصباحية، ومنتجع صحارى بجانب نادي الصيد والفروسية، وفي جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في غرب مشرف، وفي الخيران مول، وفي مركز الراية التجاري في مدينة الكويت، وفي مطار الكويت الدولي، مبنى الركاب 1 – صالة القادمون، وفي مروج بالقرب من نادي الصيد والفروسية، ومجمع فايبز في أبو الحصانية، وفي منتزه بنيدر والذي يفتح فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع من الخميس 12 ظهراً وحتى السبت 11 مساءً، وفي 360 مول، وفي مشرف وفي حديقة الشهيد، وفي مجمع مطلاع الجهراء، وفي ضاحية حصة المبارك.