بنك الخليج يعلن 120 فائزاً جديداً في سحوبات “مليونير الدانة”

إجراء السحوبات تحت إشراف مكاتب تدقيق عالمية

ضمن جهوده المتواصلة لمكافأة عملائه، أجرى بنك الخليج أمس السحب ربع السنوي الأول لعام 2026، إلى جانب السحوبات الشهرية لشهري فبراير ومارس، وذلك في المقر الرئيسي للبنك تحت إشراف مكاتب تدقيق عالمية، وتم بثه مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك.

وبلغ عدد الفائزين في سحوبات الأمس 120 فائزاً، حصل كل منهم على جائزة قدرها 1000 دينار. فيما يترقب عملاء حساب “مليونير الدانة” الإعلان عن الفائز في سحب ال 1,000,000 دينار في 8 يوليو المقبل، بالإضافة إلى سحب شهر مايو في 10 يونيو، وسحب يونيو في 8 يوليو.

وكان بنك الخليج قد توّج 272 فائزاً من عملاء حساب الدانة في السحوبات المؤجلة عن عام 2025، بقيمة إجمالية قاربت 3.3 ملايين دينار كويتي، تضمنت الإعلان عن مليونيرين جديدين لينضما إلى قائمة المليونيرات التي يواصل البنك صناعتها منذ عام 1998.

وعلى صعيد متصل، يطلق بنك الخليج نظاماً جديداً لسحوبات “مليونير الدانة” اعتباراً من سبتمبر المقبل، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للجوائز إلى 3,500,000 دينار، وتشمل الجائزة الكبرى بقيمة 1,500,000 دينار، وجائزة بقيمة 1,000,000 دينار، إضافة إلى خمسة فائزين بجائزة قدرها 200,000 دينار لكل منهم، في خمس سحوبات مختلفة على مدار العام.

المستقبل المالي

يُعد حساب “مليونير الدانة” من بنك الخليج أحد أبرز حسابات التوفير المرتبطة بالجوائز في دولة الكويت، إذ يواصل منذ إطلاقه عام 1998 تمكين العملاء من بناء مستقبل مالي أكثر استقراراً.

وقد صُمّم الحساب لتعزيز ثقافة الادخار، ليكون خياراً مناسباً لكافة شرائح المجتمع، من الأطفال إلى البالغين، ومن مختلف الجنسيات. ويتيح الحد الأدنى للإيداع، والبالغ 200 دينار، للعملاء التأهل للدخول في جميع السحوبات، بما فيها سحب المليون دينار والمليون ونصف المليون دينار، مما يوفر فرصاً متعددة للربح على مدار العام. كما تزداد فرص الفوز كلما ارتفعت قيمة المدخرات وطالت مدة الاحتفاظ بها، وذلك ضمن برنامج ولاء متميز يعزز تجربة العملاء.

ويتميز الحساب بمرونة كاملة في عمليات الإيداع والسحب في أي وقت، مع استمرار أهلية العميل للدخول في السحوبات.

ويُعد حساب “مليونير الدانة” أكثر من مجرد حساب توفير، إذ يمثل تجربة ادخارية متكاملة تجمع بين الانضباط المالي وفرص الفوز، بما يعكس التزام بنك الخليج بتمكين عملائه من تحقيق أهدافهم المالية بثقة واستدامة.