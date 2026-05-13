“الجامعات الحكومية” يناقش إنشاء وتشغيل كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عبدالله السالم

اجتماع مجلس الجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال

ناقش مجلس الجامعات الحكومية اليوم الأربعاء المرحلة الأولى من إنشاء وتشغيل كلية الطب والعلوم الصحية للعام الجامعي 2026/2027 بجامعة عبدالله السالم.

وقال الأمين العام للمجلس بالتكليف الدكتور جاسم العلي في تصريح صحفي إن ذلك جاء خلال اجتماع المجلس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال في إطار دعم التوسع في البرامج الأكاديمية والتخصصات الصحية وتعزيز مخرجات التعليم العالي بما يواكب احتياجات الدولة.

وأوضح الدكتور العلي أن المجلس ناقش تعديل بعض مواد لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي جامعة الكويت مستعرضا عددا من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون والتبادل الطلابي بين جامعة الكويت وعدد من الجامعات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية في عدة دول خارجية.

ولفت أن ذلك يأتي في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتوسيع مجالات التبادل العلمي والثقافي بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية ورفع مستوى الشراكات الدولية.

واشار إلى أن المجلس بحث سياسة القبول في جامعة عبدالله السالم للعام الأكاديمي 2026/2027 إلى جانب القواعد الأساسية لقبول خريجي المرحلة الثانوية في جامعة الكويت بما ينسجم مع توجهات الدولة واحتياجات سوق العمل ويسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على المنافسة ومواكبة متطلبات المستقبل.

وأضاف أن المجلس ناقش أيضا عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من أبرزها اعتماد التقويم الدراسي لكلية الدراسات العليا بجامعة الكويت للعامين الجامعيين 2026/2027 و2027/2028 إلى جانب اعتماد التقرير السنوي لجامعة الكويت للعام الأكاديمي 2024/2025.