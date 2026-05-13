وزيرة الأشغال تتفقد مشروع مبنى الركاب الجديد “T2” في المطار وأعمال تنفيذه إنشائيا وفنيا

وزيرة الأشغال العامة تتفقد مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت

قامت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم الأربعاء بزيارة ميدانية إلى مشروع مبنى الركاب الجديد (T2) في مطار الكويت الدولي لمتابعة تقدم الأعمال والاطلاع على سير تنفيذ المشروع في مختلف مراحله الإنشائية والفنية.

وقالت (الأشغال) في بيان صحفي إن الدكتورة المشعان تفقدت خلال الجولة عددا من مرافق المشروع واستمعت إلى شرح من المسؤولين والمهندسين القائمين على التنفيذ حول نسب الإنجاز الحالية وخطط العمل المقبلة إضافة إلى أبرز التحديات المتعلقة بالمراحل المتبقية وآليات التعامل معها لضمان سير العمل وفق الخطة الموضوعة.

وأكدت الدكتورة المشعان أهمية مواصلة الجهود وتسريع الإنجاز مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة مشيرة إلى أن مشروع مبنى الركاب الجديد يمثل خطوة استراتيجية لدعم قطاع الطيران المدني وتعزيز قدرة الكويت على استيعاب النمو المتزايد في حركة السفر والنقل الجوي.