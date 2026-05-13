انطلاق أول مسرح مائي في الوطن العربي "ووترلاند" من الكويت

تستعد الكويت لاحتضان تجربة مسرحية استثنائية وغير مسبوقة مع انطلاق عرض «ووترلاند»، أول مسرحية مائية غنائية في الوطن العربي، والتي تنطلق رسميًا يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026، في مجمع أحواض السباحة بنادي الكويت الرياضي بمنطقة كيفان.

ويُقام العرض فوق وداخل أكبر مسبح أولمبي في الكويت، حيث يأتي «ووترلاند» كإنتاج موسيقي ترفيهي شبابي يُقدَّم ضمن بيئة مائية مبتكرة لم يشهدها الجمهور من قبل في المنطقة. العمل من إخراج محمد المسلم وإنتاج مجموعة أوريون، بعد رحلة تطوير وتحضير استمرت لما يقارب تسع سنوات.

ويُعد «ووترلاند» مشروعًا فنيًا هادفًا موجّهًا للعائلة، يجمع بين التمثيل الحي، والأكروبات الهوائية، والعروض المائية الديناميكية، والمؤثرات البصرية المتطورة ضمن بيئة مسرحية غامرة. ويحوّل الإنتاج المسبح الأولمبي إلى تجربة بصرية وسمعية متكاملة مدعومة بأنظمة إضاءة متزامنة، وتقنيات صوتية حديثة، وشلالات مضيئة، وستارة مائية ضخمة.

ويتوسط العرض مسرح شفاف مغمور جزئيًا بالماء، تُقام عليه المشاهد فوق سطح الماء وداخله، مما يخلق أجواء مسرحية بصرية مبهرة. كما تتضمن خلفية المسرح هيكلًا ضخمًا مزودًا بتقنيات عرض ثلاثية الأبعاد، إلى جانب أحد أكبر أنظمة الإضاءة المستخدمة في إنتاج مسرحي محلي. وبامتداد يصل إلى 50 مترًا داخل مسبح أولمبي، يقدم المشروع مستوى غير مسبوق من الإبهار البصري والتفاعل الجماهيري.

انطلاق أول مسرح مائي في الوطن العربي “ووترلاند” من الكويت

ويمثل المشروع كذلك مبادرة ثقافية تهدف إلى تمكين المواهب الشابة والارتقاء بصناعة الترفيه المحلية من خلال توظيف أحدث تقنيات المسرح وفنون الأداء التفاعلي. ويسعى «ووترلاند» إلى توفير منصة احترافية للمواهب الصاعدة، إلى جانب تقديم محتوى ترفيهي هادف وممتع يستقطب العائلات ومختلف الفئات العمرية.

ويضم العمل نخبة من الفنانين والوجوه الشابة، يتقدمهم محمد المسلم إلى جانب محمد الرشيد، هنادي الكندري، حسين المهدي، رغد، أريج العطار، محمد إياد، رمضان إياد، أحمد بن حسين، عزيز العنزي، نجلاء البلوشي، وعبدالله الخضر.

ويقف خلف «ووترلاند» فريق إبداعي متميز، حيث يتولى محمد حسين المسلم فكرة وإخراج العمل، فيما كتب السيناريو الأستاذ حسين المسلم، والنص لأنفال القلاف، بينما تولى صهيب العوضي الموسيقى والمكساج والماسترينغ. كما صمم السينوغرافيا حسن الملا، والأزياء إيمان السيف، والإضاءة فاضل النصار، والاستعراضات فهد الفرحان، والإدارة الفنية الدكتور حسين الحسن.

كما يشارك في العمل عدد من المبدعين، من بينهم طلال العيدان في التوزيع الموسيقي، وعبدالله العماني في كتابة الأغاني، وعلي رضا في التصميم الجرافيكي، وعبدالله حمادة في تصميم البوستر، وسارة فاضل للمكياج، وسندس البطي للإكسسوارات، فيما تم تطوير المشروع المائي بواسطة محمد المسلم ومحمد إياد.

ويمثل «ووترلاند» محطة مفصلية في قطاع الترفيه الكويتي، حيث يرسخ مكانة الكويت كموطن لأول إنتاج مسرحي مائي ضخم في الوطن العربي.