شركة الاستثمارات الوطنية تطلق مبادرة "Ascend" لتنمية الكفاءات الواعدة

أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية (NIC) عن إطلاق مبادرة Ascend، وهي منصة تطوير مهني موجهة لدعم الكفاءات الواعدة من المتقدمين لبرامجها التوظيفية، بما في ذلك SHIFT وBidaya. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام الشركة بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتوسيع أثرها بما يتجاوز نطاق التوظيف التقليدي.

وفي ظل استقطاب أكثر من 600 طلب خلال فترة شهرين فقط، صُممت Ascend لاحتضان وتنمية الطاقات الواعدة التي لم يحالفها الحظ في فرص التوظيف الحالية نتيجة محدودية المقاعد وشدة التنافس، بما يضمن استمرار تطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز استفادتهم من تجربتهم مع الشركة.

وتتضمن المبادرة سلسلة من الجلسات التطويرية المتخصصة، تشمل إعداد السيرة الذاتية، وصقل مهارات التحدث أمام الجمهور، وتعزيز الحضور المهني على منصة LinkedIn، إلى جانب محاكاة المقابلات الشخصية، وجلسات إرشاد تفاعلية مع نخبة من كوادر الشركة، بما يهدف إلى تمكين المشاركين ورفع جاهزيتهم لسوق العمل.

رئيس تنفيذي لقسم رأس المال البشري في شركة الاستثمارات الوطنية مريم سيف

وفي هذا السياق، قالت مريم سيف، رئيس تنفيذي لقسم رأس المال البشري في شركة الاستثمارات الوطنية:

“تجسد مبادرة Ascend قناعتنا بأن تطوير الكفاءات لا يقتصر على التوظيف فقط، بل يمتد ليشمل كل من يتفاعل مع الشركة. نحرص على أن تمثل هذه التجربة قيمة مضافة حقيقية في المسيرة المهنية لكل متقدم.”

وقد أُقيمت الجلسة الأولى من Ascend في المقر الرئيسي للشركة، بمشاركة عدد من المرشحين من قاعدة المتقدمين، حيث حصل المشاركون على شهادات إتمام، فيما ساهم موظفو الشركة بدور فاعل كمرشدين ضمن جلسات الإرشاد.

تُعد شركة الاستثمارات الوطنية من أبرز وأعرق الشركات الاستثمارية في دولة الكويت، حيث تقدم باقة متكاملة من الخدمات المالية تشمل إدارة الأصول، والخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات الاستشارية، والوساطة المالية. وتواصل الشركة، من خلال رؤيتها المستقبلية وسجلها الحافل، تحقيق قيمة مستدامة لمساهميها وعملائها، إلى جانب دورها في دعم نمو القطاع المالي والمجتمع.