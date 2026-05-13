“الجمارك” تطلق آلية التخليص المسبق لتسريع الإفراج عن البضائع

الإدارة العامة للجمارك

أطلقت الإدارة العامة للجمارك اليوم الأربعاء آلية التخليص المسبق لتسريع الإفراج عن البضائع ضمن الجهود المستمرة لتطوير المنظومة الجمركية وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية في المنافذ البرية.

وأعلنت (الجمارك) في بيان صحفي صدور التعليمات الجمركية رقم (24) لسنة 2026 بشأن تنظيم إجراءات التخليص المسبق للبضائع الواردة برا في إطار خطة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الجمركية.

وأفادت بأن التعليمات الجديدة تهدف إلى تسريع عمليات الإفراج عن البضائع وتقليص الدورة المستندية ورفع مستوى الانسيابية في حركة الشحن التجاري بما يواكب أفضل الممارسات الجمركية الحديثة ويعزز بيئة الأعمال والتجارة.

وأوضحت أنه بموجب التعليمات أصبح بإمكان المستوردين أو من يفوضونهم قانونا البدء بإجراءات التخليص الجمركي المسبق عبر النظام الجمركي الآلي قبل وصول البضائع فعليا إلى الدائرة الجمركية من خلال تقديم البيانات والمعاملات اللازمة بوقت كاف تمهيدا لاستكمال الإجراءات فور وصول الشحنات.

وذكرت (الجمارك) أن التعليمات الصادرة بهذا الشأن نصت على إلغاء البيان الجمركي آليا في حال عدم وصول البضاعة خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تسجيل البيان وذلك لضمان دقة البيانات وتنظيم إجراءات العمل.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهها نحو تعزيز الحوكمة الجمركية وتقليل زمن انتظار الشاحنات في المنافذ البرية إلى جانب دعم التحول الرقمي الكامل للإجراءات بما يسهم في تحسين تجربة المستوردين ورفع كفاءة الأداء التشغيلي في مختلف المنافذ الجمركية.