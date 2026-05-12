الدوري الإسباني: ريال بيتيس يحسم تأهله إلى دوري الأبطال

لاعبو ريال بيتيس يحتفلون بتسجيل هدف

حجز ريال بيتيس مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد فوزه الثلاثاء على إلتشي 2-1، مستفيدا أيضا من خسارة منافسه سلتا فيغو أمام ليفانتي 3-2 ضمن منافسات المرحلة الـ 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع الفريق الأندلسي رصيده إلى 57 نقطة قبل جولتين من نهاية الموسم، ليضمن رسميا إنهاء الدوري في المركز الخامس، وهو ما يؤهله مباشرة إلى المسابقة القارية المرموقة، علما أنه لم يشارك فيها سوى مرة واحدة في تاريخه خلال موسم 2005-2006.

وحسم فريق المدرب التشيلياني مانويل بيليغريني المواجهة عبر هدف بابلو فورنالس في الدقيقة 69، مستغلا النقص العددي في صفوف إلتشي بعد طرد المدافع الفرنسي ليو بيترو (49).

وكان الكولومبي خوان هرنانديس منح بيتيس التقدم (9) قبل أن يعادل هيكتور فورت النتيجة للضيوف (41).

في المقابل، تلقى سلتا فيغو خسارة جديدة على أرضه، هي الخامسة في عام 2026، ليبقى في المركز السادس برصيد 50 نقطة، ويُجبر على مواصلة القتال حتى نهاية الموسم لضمان التأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، إذ يتقدم بفارق 5 نقاط عن خيتافي الذي لعب مباراة أقل.

أما ليفانتي، فحقق فوزا مهما في صراع البقاء، حيث تقدم إلى المركز السادس عشر برصيد 39 نقطة، مبتعدا عن منطقة الهبوط، رغم استمرار المنافسة الشرسة في القاع، حيث تفصل نقطتان فقط بين ستة فرق تمتد من المركز الرابع عشر إلى التاسع عشر.

وفي مباراة أخرى، حقق أتلتيكو مدريد فوزا خارج ملعبه على أوساسونا 2-1 في لقاء شكلي من حيث النتيجة بالنسبة للفريق المدريدي الذي كان قد ضمن سابقا تأهله إلى دوري الأبطال.