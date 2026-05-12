هيئة الغذاء: ضبط مسكن لبيع مواد غذائية دون ترخيص وإتلاف 250 كيلوغراما “منتهية الصلاحية”

المضبوطات

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أن إدارة تفتيش محافظة الفروانية وبالتعاون مع إدارة مباحث محافظة الفروانية نفذت اليوم الثلاثاء حملة تفتيش أسفرت عن ضبط مسكن مخالف يستغل لتجهيز وتحضير وبيع المواد الغذائية دون ترخيص.

وقالت الهيئة في بيان أن الحملة التي كانت بقيادة مدير إدارة التفتيش طلال الديحاني وبحضور مراقبي ومفتشي الهيئة اسفرت عن ضبط وإتلاف أكثر من 250 كيلوغراما من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمغشوشة مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكدت الهيئة استمرار حملاتها الرقابية المكثفة حفاظا على صحة وسلامة المستهلك.