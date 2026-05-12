وزارة الداخلية تشارك في الاجتماع الاستثنائي الـ30 للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بالدول الخليجية

وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب الوهيب خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي الـ30 للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون

شارك وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب الوهيب اليوم الثلاثاء في الاجتماع المرئي الاستثنائي الـ30 للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس في مجالات النقل والمواصلات.

وأكد اللواء الوهيب بحسب بيان وزارة الداخلية حرص دولة الكويت الدائم على التعاون مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي مضيفا أن هذا الاجتماع الاستثنائي يأتي استجابة للظروف الحالية.

وقال ان الهدف الأساسي هو تذليل كافة الصعوبات وتسهيل الإجراءات معربا عن تأييده التام لما تضمنه الدليل الاسترشادي الشامل والالتزام بالعمل وفق الإجراءات المتفق عليها لتسهيل منظومة العمل المشترك.

وذكر البيان أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال المتعلقة بقطاع النقل من أبرزها استعراض الدليل الاسترشادي للخطوات الاستثنائية التي قامت بها دول المجلس في ظل الأزمة وزيادة تكاليف أسعار الشحن بالإضافة إلى بحث مشروع سكة الحديد وأبرز المستجدات والتحديات.

وبين أن الاجتماع طرح جميع المقترحات والحلول لتطوير منظومة النقل الخليجي بما يعزز التكامل بين الدول الأعضاء إلى جانب بحث عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة التي تسهم في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

ووفق البيان أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية بما يواكب التطورات الحديثة في قطاع النقل والمواصلات ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

حضر الاجتماع مساعد مدير عام المرور لشؤون التعليم والتنسيق العميد خالد العدواني.