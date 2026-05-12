وزارة الخارجية تستدعي السفير الإيراني لدى البلاد وتسلمه مذكرة احتجاج

نائب وزير الخارجية السفير حمد المشعان يستقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت محمد توتونجي

‏استدعت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء ممثلة بنائب وزير الخارجية السفير حمد المشعان سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت محمد توتونجي حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج على إثر قيام مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان والاشتباك مع القوات المسلحة الكويتية.

وذكرت الخارجية في بيان لها أن نائب وزير الخارجية جدد إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لهذا العمل العدائي مطالبا الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري وغير المشروط لمثل هذه الأعمال ومحملا إياها كامل المسؤولية عما يمثله ذلك من تعد صارخ على سيادة دولة الكويت وانتهاك جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

كما شدد نائب وزير الخارجية على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ ما تراه مناسبا لحماية سيادتها وأمن شعبها والمقيمين على أراضيها.