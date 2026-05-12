“الطيران المدني” تدعو المسافرين إلى عدم حجز أو إصدار تذاكر من شركات غير مصرح لها بالتشغيل

مطار الكويت

دعت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الثلاثاء جميع الراغبين في السفر عدم إجراء أي حجوزات أو إصدار تذاكر من الشركات غير المصرح لها بالتشغيل إلى حين صدور الموافقات الرسمية الخاصة بتشغيلها حفاظا على حقوق المسافرين وتنظيما لحركة التشغيل الجوي في البلاد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم (الطيران المدني) عبدالله الراجحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الشركات العاملة في الوقت الحالي هي شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة فقط أما بقية شركات الطيران فلم تحصل حتى الآن على إذن التشغيل أو الموافقة الرسمية لمزاولة الرحلات من مطار الكويت الدولي.

وأضاف الراجحي أن أي مسافر قام بحجز تذكرة أو إجراء عملية تشغيل مع شركات غير حاصلة على موافقة التشغيل في الوقت الحالي يمكنه التقدم بشكوى عبر تطبيق سهل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق شركات الطيران المخالفة وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

وأشار إلى أن تطبيق سهل هو المسار الإلكتروني المعتمد لتلقي ومتابعة الشكاوى المتعلقة بشركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة وذلك لضمان حفظ حقوق المسافرين وتسهيل إجراءات المتابعة والبت فيها من قبل الفرق المختصة.