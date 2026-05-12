وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره البحريني يدين تسلل مجموعة مسلحة من الحرس الثوري إلى جزيرة بوبيان

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووزير خارجية مملكة البحرين عبداللطيف الزياني

تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبداللطيف الزياني.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه جرى خلال الاتصال إدانة قيام مجموعة مسلحة تابعة للحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان بهدف تنفيذ أعمال عدائية ضد دولة الكويت واشتباكها مع القوات المسلحة الكويتية باعتبار ذلك تعديا صارخا على سيادة دولة الكويت وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما أكد الجانبان على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها.