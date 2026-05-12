الدفاع المدني اللبناني: استشهاد عنصرين بغارة للاحتلال خلال مهمة إسعاف بجنوب لبنان

الدفاع المدني اللبناني

أعلن الدفاع المدني اللبناني الثلاثاء مقتل اثنين من عناصره بغارة للاحتلال استهدفتهما خلال قيامهما بمهمة إسعاف في مدينة النبطية بجنوب لبنان.

وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان عن “استشهاد عنصرين في الدفاع المدني من عديد مركز النبطية الاقليمي جراء غارة للاحتلال استهدفتهما إثناء تنفيذهما مهمة إسعاف لمصاب جراء غارة للاحتلال استهدفته في النبطية”.

وتضاف هذه الحصيلة الى 108 مسعفين وعاملين في الطواقم الصحية، أحصت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق الثلاثاء مقتلهم بغارات إسرائيلية منذ بدء الحرب في الثاني من آذار/مارس.