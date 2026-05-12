×
×

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة خطية من الرئيس الموريتاني تسلمها وزير الخارجية

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يستقبل المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد سالم ولد مرزوك
الكويت مميز
نُشر :
س
س

‏تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة خطية من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وأطر تعزيزها وتنميتها.

وذكرت (الخارجية) في بيان أن وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ‏تسلم الرسالة اليوم الثلاثاء أثناء استقباله المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد سالم ولد مرزوك.

وأضافت أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اقرأ ايضا

الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر
الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات
مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية