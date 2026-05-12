المطاحن: الأمن الغذائي مطمئن للغاية ومنتجات الشركة متوفرة باستمرار في مراكز البيع

شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية

قال الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية مطلق الزايد إن وضع الأمن الغذائي مطمئن للغاية إذ تتوفر منتجات الشركة بشكل مستمر ومنتظم بجميع مراكز البيع مؤكدا جاهزيتها التامة لتلبية احتياجات المستهلكين وتوفر منتجاتهم المتنوعة بشكل طبيعي ومستدام في البلاد.

جاء ذلك في تصريح للزايد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء بمناسبة افتتاح شركة (المطاحن) منفذ بيع جديد في مبنى مجمع الوزارات بحضور وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي.

وأضاف أن الاوضاع الراهنة في المنطقة وما شهدته بالفترة السابقة من تطورات أدت إلى تأخر طبيعي في سلاسل الامداد باعتبارها مشكلة عالمية وليست محلية لافتا إلى امتلاك (المطاحن) خطة طوارئ للتعامل بمثل هذه الظروف بهدف ضمان وصول سلاسل الامداد وتدفقها بشكل طبيعي.

وفي السياق ذكر الزايد أن هذا الافتتاح لمنفذ بيع في مجمع الوزارات الحكومي يأتي بدافع حرصها على التواجد بمختلف المناطق في البلاد لتأدية المهام المطلوبة منها مشيرا إلى امتلاكها الامكانات والمقومات المتطلبة لتحقيق ذلك لما تتميز به من تنوع في المنتجات المقدمة للمستهلك.

وأضاف أن استمرار (المطاحن) بالمضي نحو تدشين منافذ البيع التابعة لها في أماكن مختلفة تأتي لتحقيق ارباح تجارية قوية تعود بالمنفعة الاقتصادية التي تدعم المنظومة التجارية في البلاد.

وأشاد بالتعاون الكبير مع وزارة المالية ودعمها المتواصل للشركات المملوكة للدولة بالكامل مؤكدا أن دعم الوزارة يشكل ركيزة اساسية لنجاح هذه الشركات لتحقيقها الاهداف المنشودة.

بدورها أعربت وكيل وزارة المالية الكويتية أسيل المنيفي في تصريح مماثل لـ(كونا) عن سعادتها بافتتاح شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية منفذ بيع في مبنى مجمع الوزارات مشيرا إلى تميز (المطاحن) وامتلاكها الجودة عالية في تقديم خيارات متعددة عبر تنوع منتجاتها وخدماتها للموظفين والمراجعين في المجمع.

وأكدت المنيفي أن هذه الخطوة تأتي ضمن استمرار لخطة وزارة المالية وهي الوزارة المسؤولة عن مجمع الوزارات لاستقطاب أفضل الشركات للمأكولات والمخبوزات المتميزة ذات الجودة العالية بدافع حرصها لتلبية احتياجات الموظفين والمراجعين.