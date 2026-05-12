سمو رئيس مجلس الوزراء يتسلم دعوة لحضور نهائي كأس التحدي الآسيوي لكرة القدم

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح يتسلم دعوة لحضور نهائي كأس التحدي الآسيوي لكرة القدم

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق حمد الجلاهمة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح ورئيس مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي خالد علي الغانم حيث قدموا لسموه دعوة لحضور نهائي كأس التحدي الآسيوي لكرة القدم بين فريق نادي الكويت الرياضي وفريق سفاي رينغ الكمبودي المقرر اقامتها على استاد جابر الأحمد الدولي.