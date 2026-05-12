بيت التمويل الكويتي يعزز جودة اعمال الالتزام الرقابي بشهادة الايزو

مسئولو بيت التمويل الكويتى والشركة المانحة وتسليم الشهادة

قال رئيس الالتزام والحوكمة للمجموعة في بيت التمويل الكويتي، مشعل الشايع، ان البنك أحرز تقدما جديدا فى مجال جودة اداء الاعمال وادارة الانشطة وفق أفضل الممارسات المعترف بها دوليا من خلال حصول ادارة الإلتزام الرقابي على شهادة (ISO 9001:2015)، في إنجاز مهم واضافة نوعية تؤكد الجودة والانضباط والتوافق مع المعايير العالمية ومع استرتيجية بيت التمويل الكويتى .

واوضح الشايع فى تصريح صحفى ، بأن إدارة الإلتزام الرقابى فى بيت التمويل الكويتى قد أكملت بنجاح تدقيقا خارجيا شاملا وحصل على شهادة ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة ، فى إنجاز يؤكد قوة وفعالية أعمال الإلتزام فى البنك ، كما يمثل ضمانا مستقلا لادارة اعمال الإلتزام بتطبيق ضوابط واحكام وقواعد عمل موثقة ودائمة وفاعلة ومحيطة بكافة المتطلبات والاجراءات والمتغيرات المختلفة .

واكد على استمرارية الاداء وفق معايير الجودة والانضباط:” بالنظر إلى المستقبل، إدارة الإلتزام حريصة تماما ودائما على الحفاظ على نظام إدارة الجودة وتعزيزه أكثر. سنواصل السعي لضمان فاعليتها والحفاظ على توافق قوي مع متطلباتنا التنظيمية وكذلك أهداف أعمالنا”.

من جانبه قال المدير التنفيذي للالتزام الرقابى، احمد العبيد :”هذه الشهادة ، تؤكد ان لدينا إجراءات واضحة ، ومراقبة أداء قوية ، وأنظمة إدارة عالية الكفاءة، كما ان الشهادة تبرزأيضا التزامنا المستمر بالسيطرة المنهجية والتحسين المتواصل في التعامل مع أعمال الإلتزام الرقابى”، معرباً عن اعتزازه بانفراد بيت التمويل الكويتي كأول بنك على مستوى الكويت يحصل على هذا الاعتماد ضمن منظومة الامتثال الرقابي لديه، مما يشكل معياراً حقيقياً للتطوير المستدام والتميز في هذا القطاع من الاعمال، الذى يكتسب اهمية كبيرة نظرا لعلاقاته المتعددة وتواصله الدائم مع عدة جهات وثيقة الصلة بأعمال البنك .

واشار العبيد الى ان هذا الانجاز لم يكن ليتحقق إلا بتوافر العديد من العوامل المهمة وفى مقدمتها الدعم الثابت من الإدارة ، وجهود فريق العمل المخلص، إلى جانب التعاون والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية ، ما يؤكد اهمية الالتزام والعمل الجماعى ودورهما المهم فى تحقيق الانجازات .

واعربت رئيس الاعتمادات والشهادات فى الشركة المانحة للشهادة في مؤسسة بيرو فيريتاس، إيغمان بيليت، عن سعادتها بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي الذي أثمر عن حصول إدارة الامتثال الرقابي على هذه الشهادة العالمية، كأول بنك في الكويت يحقق هذا الإنجاز. كما أشادت بمستوى التنسيق الرفيع والدعم الملموس من فرق العمل في البنك، مما كان له بالغ الأثر في ضمان تحقيق هذا الإنجاز.

وختاماً، وجّهت مؤسسة بيرو فيريتاس الشكر لإدارة البنك والفريق على التزامهم بمعايير الجودة، مؤكدة تطلعها لدعم مسيرة بيت التمويل الكويتي المتواصلة نحو التميز والنمو المستدام.