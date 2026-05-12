وزير شؤون الديوان الأميري يستقبل سفيري جمهوريتي طاجيكستان ومصر

وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح يستقبل سفير جمهورية طاجيكستان وعميد السلك الدبلوماسي لدى البلاد السفير د. زبيد الله زبيدوف

استقبل معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح سعادة سفير جمهورية طاجيكستان الصديقة وعميد السلك الدبلوماسي لدى دولة الكويت السفير د. زبيد الله زبيدوف وذلك بمناسبة انتهاء فترة مهام عمله سفيرا لبلاده.

تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط دولة الكويت وجمهورية طاجيكستان الصديقة وما تشهده من تطور في مختلف المجالات وبحث سبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

كما أشاد معاليه بالجهود الطيبة التي بذلها سعادته طوال فترة عمله لدى البلاد وبإسهاماته البارزة في تعزيز أواصر العلاقات المتميزة والدفع بها نحو آفاق أرحب.

وثمن معاليه الدور البناء الذي قام به سعادته بصفته عميدا للسلك الدبلوماسي في توطيد التواصل بين البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة الكويت متمنيا لسعادته دوام التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد محمد جابر أبوالوفا

كما استقبل معاليه سعادة سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى دولة الكويت محمد جابر أبوالوفا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة وما يربطهما من تعاون وثيق في كافة المجالات وبحث سبل تعزيز هذه العلاقات الراسخة والارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين ويخدم مصالحهما المشتركة.

كما جرى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على مواصلة التنسيق ودعم الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.