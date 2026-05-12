الداخلية: المتسللون إلى البلاد بحرا اعترفوا بانتمائهم للحرس الثوري الإيراني وتكليفهم بتنفيذ أعمال عدائية تجاه الكويت

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية أنه استكمالا لبيان وزارة الدفاع المؤرخ في الثالث من مايو الجاري بشأن إلقاء القبض على 4 متسللين حاولوا دخول البلاد بحرا اعترفت مجموعة المتسللين الى أراضي دولة الكويت أثناء التحقيق معهم من جهات الاختصاص بانتمائهم إلى الحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن المقبوض عليهم هم عقيد بحري أمير حسين عبد محمد زراعي وعقيد بحري عبدالصمد يداله قنواتي ونقيب بحري أحمد جمشيد غلام رضا ذو الفقاري وملازم أول بري محمد حسين سهراب فروغي راد.

وأضافت أن هؤلاء اعترفوا بتكليفهم من قبل الحرس الثوري بالتسلل الى جزيرة بوبيان في يوم الجمعة الموافق 1 مايو الجاري على متن قارب صيد تم استئجاره خصيصا لإتمام المهمة التي تشمل تنفيذ أعمال عدائية تجاه دولة الكويت.

وأوضحت أنه باشتباكهم مع القوات المسلحة الكويتية الموجودة في جزيرة بوبيان وإطلاق النار عليها فقد تسبب ذلك بإصابة أحد منتسبي القوات المسلحة أثناء تأديته للمهام المنوطة به وبفرار 2 من عناصرها أثناء عملية اشتباك المجموعة مع القوات المسلحة الكويتية وهم نقيب بحري منصور قمبري وعبدالعلي كاظم سيامري (قائد المركب).

وأكدت (الداخلية) بهذا الصدد اتخاذها للإجراءات القانونية اللازمة وفقا للأطر المتبعة بهذا الشأن مشددة على جاهزية كل قطاعات الوزارة ومنتسبيها وبالتعاون مع مختلف جهات الاختصاص الأمنية ذات الصلة والقوات المسلحة الكويتية بهدف التصدي لكل المخططات والأعمال العدائية التي تستهدف أمن دولة الكويت واستقرارها.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان أعلن في الثالث من مايو الجاري أن القوات المسلحة تمكنت من إحباط عملية تسلل بحرية عبر المياه الإقليمية الكويتية حيث تم ضبط 4 متسللين حاولوا دخول البلاد عن طريق البحر بطريقة غير مشروعة وتمت إحالتهم للجهات المختصة.