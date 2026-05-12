“زين الكويت” تُعزّز رفاه الموظّفين كمُحرّك رئيسي لبناء قيادات قوية ومرنة

د. لويز لامبرت تتوسط فريق زين

تُواصل زين الكويت تعزيز رفاه الموظّفين كمُحرّك رئيسي لتمكين وبناء قيادات قويّة ومرنة مُستعدة للمُستقبل، وذلك من خلال دعمها لجلسة “قيادة الفرق بثقة في أوقات التحديات”، التي أُقيمت ضمن شراكتها مع سلسلة Knowledge Club للتعلّم القيادي والتميّز المؤسسي بالتعاون مع شركة ALGAS.

قدّمت الجلسة د. لويز لامبرت، الخبيرة المتخصصة في الرفاه، والمرونة النفسية، وأداء الإنسان تحت الضغط، حيث جاءت هذه المحاضرة في إطار جهود زين المتواصلة لتمكين قدرات القيادة والابتكار لدى كوادرها البشرية التي تعتبرها الشركة أساس نجاحها وتميّزها.

وجمعت الجلسة مجموعة من كفاءات زين إلى جانب موظفين من مختلف مؤسسات القطاع الخاص في الكويت، حيث شكّلت مساحة تعليمية مشتركة ركّزت على تطوير القدرات القيادية، وتبادل الخبرات ووجهات النظر، واستكشاف منهجيات عملية لقيادة الفرق بوضوح واستقرار وروابط إنسانية فعّالة في أوقات التحديات والظروف الاستثنائية.

وركّزت د. لويز لامبرت على الأهمية المتزايدة للقيادة بوضوح واستقرار، وتعزيز الروابط الإنسانية القوية في بيئة العمل سريعة التغيّر، كما سلّطت الضوء على دور رأس المال الاجتماعي في تعزيز المرونة المؤسسية، مؤكدةً أن الثقة، والانتماء، والعلاقات الفاعلة تساعد القادة على بناء فرق أكثر ترابطاً، والمحافظة على استدامة الأداء خلال فترات عدم اليقين، كما قدّمت للمشاركين أدوات عملية قائمة على أسس علمية للتعامل مع التحديات، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار، ودعم ديناميكيات الفريق، وترسيخ الرفاه كقدرة قيادية أساسية.

واستناداً إلى أُسس علم النفس والتطبيقات العملية والواقعية، تناول برنامج الجلسة عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها تنظيم الحالة الداخلية لتحسين الأداء، والتواصل بفعالية في البيئات المعقدة والمتغيرة، وبناء فرق مترابطة ومرنة، وخلق ثقافة فريق إيجابية ومستدامة.

جانب من الجلسة

وتُعد د. لويز لامبرت أخصائية نفسية مُسجّلة في كندا، وهي مُتخصصة في الرفاه، والمرونة النفسية، وأداء الإنسان تحت الضغط، كما تشغل منصب مشرف سريري، وأستاذ جامعي، وباحث، ورئيس تحرير مجلة الشرق الأوسط لعلم النفس الإيجابي، وتمتلك خبرة تتجاوز 20 عاماً في علم النفس الإيجابي والاستراتيجيات القائمة على الأدلة لتعزيز الرفاه.

ويأتي دعم زين لهذه الجلسة امتداداً لالتزامها المتواصل بالمبادرات المتخصصة في تطوير القيادات وبناء القدرات، بما يسهم في إعداد قادة الحاضر والمستقبل، كما تنسجم هذه الخطوة مع رؤية BE WELL على مستوى مجموعة زين، التي تُعزّز أجندة رفاهية الموظفين من خلال التركيز على الصحة النفسية، والرفاهية البدنية، والمرونة النفسية وفق نهج مستدام قائم على البيانات

ومن خلال تعاونها مع شركة ALGAS وسلسلة Knowledge Club، تواصل زين دعم الوصول إلى تجارب تعليمية عالمية المستوى تستقطب الخبرات الدولية إلى الكويت، وتترجم أحدث المفاهيم في القيادة والإدارة والتنمية البشرية إلى أدوات عملية قابلة للتطبيق لدى كوادرها.

وأكدت زين أن الاستثمار في الأفراد يظل ركناً أساسياً في استدامة النجاح المؤسسي، وتعزيز ثقافة بيئة العمل، وتمكين القادة بالقدرات اللازمة للتعامل مع التغيير، وإلهام الفرق، وتحقيق أثر ملموس.

وتُعد سلسلة نادي المعرفة منصة رائدة للتطوير التنفيذي والمهني، حيث جمعت منذ انطلاقها نخبة من أبرز المتحدثين والمؤلفين العالميين لتقديم مؤتمرات وورش عمل متقدمة ومحاضرات تنفيذية، أسهمت في تحويل أحدث الأفكار في القيادة والإدارة إلى أدوات عملية يمكن تطبيقها داخل المؤسسات.