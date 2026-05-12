سنونو تصل إلى الكويت: عصر جديد من التكنولوجيا اليومية

سنونو تصل إلى الكويت

أطلقت سنونو خدماتها رسمياً في الكويت، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن مسيرة توسعها في دول مجلس التعاون الخليجي.

سنونو ليست مجرد تطبيق توصيل. هي شركة تقنية مبنية على بنية سحابية متقدمة، يقودها فريق عالمي المستوى يحمل خبرات من أبرز شركات التكنولوجيا في العالم. المنصة مصممة لتجمع خدمات الحياة اليومية في تجربة واحدة سلسة.

مع إطلاقها في الكويت، تقدم سنونو أربع خدمات رئيسية:

الجمعيات: المستلزمات اليومية من الجمعيات وغيرها، بسرعة وكفاءة.

سنو سند: خدمة التوصيل الفوري عند الطلب، تُمكّن المستخدمين من إرسال واستلام أي شيء بكل سهولة وسرعة.

الزهور والهدايا: هدايا مختارة بعناية لكل مناسبة.

الخدمات: متخصصون موثوقون في الخدمات المنزلية من كهربائيين وسباكين وفنيي صيانة وغيرها الكثير، متاحون عند الطلب.

ستتوسع سنونو بخدمات إضافية خلال الأشهر القادمة مع ترسيخ وجودها في السوق الكويتي.

قال حمد الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة جاهز الدولية: “تمثل الكويت لحظة محورية في مسيرة نمو سنونو الإقليمية. نحن ملتزمون ببناء منصة تقدم قيمة حقيقية من خلال السرعة والكفاءة وتجربة مستخدم عالمية المستوى.”

وقال بدر العجيل، الرئيس التنفيذي لسنونو – الكويت: “هدفنا في الكويت بناء شيء يستحقه هذه السوق حقاً. منصة تفهم احتياجات أهلها وملتزمة بالنمو معهم على المدى البعيد.”

تأسست سنونو عام 2019، ونمت لتصبح إحدى شركات التكنولوجيا الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي. يأتي إطلاقها في الكويت ضمن استراتيجية الشركة للتوسع بمنصتها متعددة الخدمات في الأسواق الإقليمية، بدعم من شركة جاهز الدولية عقب استحواذها على الأغلبية في 2025.