وحدة تنظيم التأمين تواصل تحقيق أفضل أداء مالي منذ إنشائها

رئيس وحدة تنظيم التأمين السيد محمد سليمان العتيبي ونائب رئيس وحدة تنظيم التأمين بالتكليف السيد عبد الله زايد الفهد

أعلن رئيس وحدة تنظيم التأمين السيد محمد سليمان العتيبي، تحقيق الوحدة أداءً مالياً متميزاً خلال السنة المالية 2025/2026، حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو (8.9) مليون دينار كويتي عن الفترة من 1/4/2025 حتى 31/3/2026، وبنسبة نمو قدرها 8.6% مقارنة بالسنة المالية السابقة. كما بلغ صافي نتائج أعمال السنة المالية نحو (5.6) مليون دينار كويتي، لتواصل الوحدة بذلك تسجيل أفضل مستويات الأداء المالي منذ إنشائها في فبراير 2020، مؤكدة قدرتها على تطوير أدائها عاماً بعد عام.

من جانبه، أضاف نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين بالتكليف السيد عبد الله زايد الفهد أن الوحدة حققت منذ إنشائها إجمالي إيرادات بلغ نحو (41) مليون دينار كويتي، فيما تجاوز النصيب المستحق لصالح الخزانة العامة للدولة (25) مليون دينار كويتي. ويأتي ذلك في ظل استمرار الوحدة في التكيف مع قيود أحكام قانون إنشائها، لا سيما عدم تخصيص أي مبالغ مالية أو رأس مال تشغيلي أو احتياطيات نقدية لها، أسوة بباقي الجهات الحكومية المستقلة، حيث قامت وحدة تنظيم التأمين بتمويل أعمالها وأنشطتها من إيراداتها منذ اليوم الأول لإنشائها، دون أن تُحمّل الخزانة العامة للدولة أي مبالغ أو تكاليف مالية.

وأشار العتيبي إلى أن هذا الأداء المالي المتميز جاء بفضل الله تعالى أولاً وأخيراً، ثم بفضل المتابعة الدقيقة وجهود منتسبي وحدة تنظيم التأمين، والتزام الشركات الخاضعة للقانون بسداد الرسوم المستحقة وفقاً للمواعيد المحددة. كما أكد أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة الالتزام بإنفاذ القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات غير الملتزمة، إلى جانب انتهاج سياسة مالية حصيفة وواقعية، فضلاً عن الالتزام التام بترشيد الإنفاق وضبط المصروفات في ميزانياتها، بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة.