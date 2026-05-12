أمين عام مجلس التعاون: وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا أشادوا بالتقدم الكبير لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي خلال اجتماع وزراء التجارة في دول مجلس التعاون وبريطانيا عبر تقنية الاتصال المرئي

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء إن وزراء التجارة بدول مجلس التعاون وبريطانيا أشادوا بالتقدم الكبير الذي شهدته مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.

وأضاف البديوي في بيان أن ذلك جاء خلال اجتماع وزراء التجارة في دول مجلس التعاون وبريطانيا عبر تقنية الاتصال المرئي أمس الاثنين لمناقشة اتفاقية التجارة الحرة.

وأوضح أن الوزراء أعربوا عن تطلعم إلى ختام المفاوضات في الفترة القريبة القادمة بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام وواعد بين الجانبين.

ولفت البديوي إلى أن الاجتماع تناول عدة موضوعات أبرزها تعزيز الشراكة الاستراتيجية بما فيها تذليل كافة المعوقات وتقريب وجهات النظر في كافة الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين تمهيدا للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة القادمة.