وزارة الخارجية تشيد في يوم الدبلوماسي الكويتي بالإسهامات الرفيعة لمنتسبيها في خدمة دولة الكويت

وزارة الخارجية

تقدمت وزارة الخارجية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جميع منتسبيها بمناسبة (يوم الدبلوماسي الكويتي) الذي يصادف 12 مايو كل عام معربة عن بالغ فخرها واعتزازها بما يقدمه الدبلوماسيون من إسهامات رفيعة في خدمة دولة الكويت وصون مصالحها العليا سواء في ديوان عام الوزارة أو عبر البعثات الدبلوماسية في الخارج.

وأشادت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء بالدور المحوري الذي يضطلع به الدبلوماسيون في ترسيخ المكانة الرفيعة لدولة الكويت وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي عبر توطيد علاقات التعاون والشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة والدفاع عن مصالح الوطن وقضاياه ونقل الصورة المشرفة لدولة الكويت وتمثيلها بكل كفاءة واقتدار في مختلف المحافل الدولية.

وقالت إنه في ظل التحديات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة تتعاظم مسؤولية العمل الدبلوماسي في تعزيز جسور التواصل والحوار وترسيخ مبادئ التعاون والاحترام المتبادل بما يخدم مصالح الوطن ويدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت الوزارة أن ما تحقق من إنجازات دبلوماسية متواصلة إنما يستند إلى إرث وطني راسخ ونهج حكيم أرسته القيادة السياسية المتعاقبة عبر عقود وأسهم في ترسيخ قيم الاعتدال والانفتاح والتعاون البناء بما يعكس الصورة المشرفة للدولة ومكانتها المرموقة بين الأمم.

وجددت وزارة الخارجية تقديرها واعتزازها بكافة الكوادر الدبلوماسية مشيدة بما يجسدونه من إخلاص وتفان وروح وطنية عالية وما يقدمونه من عطاء متواصل وجهود دؤوبة في أداء رسالتهم الوطنية.