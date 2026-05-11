وزير التربية يعتمد رسميا مواعيد استكمال التقويم التربوي للفصل الثاني للعام الدراسي 2025 – 2026

وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي

اعتمد وزير التربية سيد جلال الطبطبائي قرارا رسميا بمواعيد استكمال التقويم التربوي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026 لمدارس التعليم العام والمدارس العربية الخاصة والتعليم الديني والتربية الخاصة متضمنا مواعيد انتهاء دوام المتعلمين والهيئات التعليمية والإدارية بمختلف المراحل الدراسية إلى جانب جداول امتحانات المرحلة الثانوية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين إنه تقرر أن يكون الخميس الموافق 21 مايو الجاري نهاية دوام الأطفال في مرحلة رياض الأطفال على أن ينتهي دوام الهيئة الإدارية والتعليمية في 8 يونيو المقبل.

وأضافت أن نهاية دوام الطلبة في المرحلة الابتدائية يكون يوم الخميس الموافق 21 مايو الجاري فيما ينتهي دوام الهيئة الإدارية والتعليمية في 14 يونيو المقبل.

وأوضحت أن نهاية دوام المتعلمين في المرحلة المتوسطة يكون أيضا في 21 مايو الجاري أما نهاية دوام الهيئة الإدارية والتعليمية يكون في 14 يونيو المقبل باستثناء المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانوية أضافت (التربية) أنه تقرر أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفين ال10 وال11 الثانوي اعتبارا من 3 وحتى 15 يونيو المقبل فيما تنطلق امتحانات الصف ال12 الثانوي 17 وحتى 29 يونيو المقبل.

وبينت الوزارة أن دوام الهيئة الإدارية والتعليمية للمرحلة الثانوية ينتهي في 5 يوليو المقبل باستثناء المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني.

ولفتت الوزارة إلى أن الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بالتكليف حمد الحمد اعتمد جداول امتحانات الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2025 – 2026 للصفوف ال10 وال11 وال12 الثانوي في مدارس التعليم العام والديني.

وأشارت إلى أنه تقرر إضافة نصف ساعة لطلبة صعوبات التعلم في جميع المواد كما تمت إضافة 15 دقيقة على زمن الامتحانات لكل مجال دراسي بناء على قرار مجلس التوجيهات العامة وذلك لمنح الطلبة وقتا لقراءة التعليمات والتأكد من عدد أوراق الأسئلة.

وفي السياق ذاته بينت الوزارة إلى أن الوكيل الحمد أصدر أيضا تعميما بشأن الدروس المعلقة في امتحان نهاية الفترة الدراسية الثانية للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2025 – 2026 انطلاقا من حرص الوزارة على تهيئة البيئة التعليمية والتربوية لكافة المتعلمين في المرحلة الثانوية والتركيز على المهارات والمعارف الأساسية.

وبينت أن التعميم يأتي انطلاقا من الظروف الراهنة التي شهدتها المنظومة التعليمية وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد والتي ترتب عليها اعتماد الدروس المعلقة في امتحانات نهاية الفترة الدراسية الثانية للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2025 – 2026.

وأوضحت أن ذلك يأتي استنادا إلى القرار الوزاري رقم 69 بشأن استئناف العام الدراسي 2025 – 2026 وتعديل التقويم التربوي والمتضمن اعتماد استكمال الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الثانوية للصفوف ال10 وال11 وال12 مع وضع آلية لمواءمة الخطط الدراسية وتخفيف المناهج بما يتناسب مع الفترة الزمنية المتبقية من العام الدراسي.

ونقل البيان عن الوكيل الحمد بضرورة تعميم الدروس المعلقة في كافة المجالات الدراسية عن طريق الإدارة العامة للتواجيه والبحوث والمناهج مؤكدا أن الدروس التي تم الإعلان عنها تعد “معلقة” وليست محذوفة باعتبارها جزءا من المنهج الدراسي وأن تعليقها يقتصر على الامتحانات فقط دون حذفها من المنهج الدراسي.