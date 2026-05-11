وكيل وزارة الداخلية يبحث مع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك

وكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الاجتماع التنسيقي

بحث وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب مع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الاثنين إن ذلك يأتي في إطار حرص المؤسسة الأمنية على التكامل مع مختلف الجهات الحكومية ورفع مستوى التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أنه تم خلال الاجتماع التنسيقي استعراض عدد من البنود المدرجة على جدول الأعمال منها مناقشة آلية التعامل مع الأطفال المودعين مع ذويهم في السجن المركزي والإبعاد إلى جانب بحث تفعيل الربط الإلكتروني مع الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية للوقوف على أوضاع جنسية المستفيدين من المساعدات الاجتماعية بما يضمن دقة البيانات وشفافيتها.

وبينت أن الاجتماع تطرق أيضا إلى أهمية استكمال الربط الآلي مع (الداخلية) للتدقيق على الوضعين الأمني والجنائي للراغبين في الانضمام إلى عضوية الجمعيات والفرق التطوعية إلى جانب وضع ضوابط واضحة لملفات (التحاق بعائل) وتنظيم آلية انضمامهم للعمل في الجمعيات والمبرات الخيرية بصورة قانونية سليمة تحفظ مسيرة العمل الخيري وتعزز تنظيمه.

ولفتت إلى أن الجانبان أكدا أهمية استمرار التنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز المصلحة العامة.

حضر اللقاء عدد من القيادات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية إلى جانب المسؤولين من ذوي الاختصاص بوزارة الشؤون الاجتماعية بهدف مناقشة الملفات المشتركة ومتابعة تنفيذ المبادرات المطروحة وفق أعلى معايير الدقة والمهنية.