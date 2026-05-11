وزارة التربية تعلن جداول امتحانات نهاية الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي الحالي

وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية اليوم الاثنين عن جداول امتحانات نهاية الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي الحالي 2025 – 2026 للصف ال10 وال11 وال12 والصف وال12 من التعليم الديني.

وقالت الوزارة في بيان سابق لها إن الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بالتكليف حمد الحمد أكد أن الدروس التي تم الإعلان عنها تعد “معلقة” وليست محذوفة باعتبارها جزءا من المنهج الدراسي وأن تعليقها يقتصر على الامتحانات فقط دون حذفها من المنهج الدراسي.

كما حددت الوزارة جدول الدروس المعلقة في كافة المجالات الدراسية لامتحانات الفترة الدراسية الثانية 2025 – 2026 للصف ال10 وال11 وال12 من القسمين العلمي والأدبي.