الداخلية: ضبط شخصين من الجنسية اللبنانية بحوزتهما مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي

الموقوفين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لقطاع الأمن الجنائي من ضبط شخصين من الجنسية اللبنانية، وذلك ضمن الجهود الأمنية المتواصلة لملاحقة تجار ومروجي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن عملية الضبط جاءت بعد ورود معلومات وتحريات دقيقة أكدت حيازة المتهمين لكميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، حيث باشرت الفرق الأمنية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة ورصد المتهمين حتى تم القبض عليهما.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط كيلوغرامين من مادة الماريجوانا، و400 غرام من مادة الحشيش، ونصف كيلوغرام من مادة “الكيميكال”، إضافة إلى 6000 كبسولة من مادة “الليريكا”، إلى جانب ثلاثة موازين حساسة وكمية من أكياس النايلون المستخدمة في تجهيز وتعبئة المواد المخدرة.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهما مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

وشددت وزارة الداخلية على استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لمكافحة آفة المخدرات، وتعقب مروجيها ومهربيها، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يهدد أمن المجتمع وسلامة أفراده.